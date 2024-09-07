Пешкова Февронья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова Февронья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Григорий Антонович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Пешкова (Пешкова) Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Пешков Григорий Антонович

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Место жительства
1858
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Смерть
Неизвестно

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