Бойко (Шевердяева) Капиталина
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1931
Дата смерти2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1931
Отец: Шевердяев Никифор
Мать: Шевердяева Александра
Рождение ребёнка
09.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бойко Борис
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бойко Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бойко Борис
Смерть
2013