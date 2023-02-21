Бойко (Шевердяева) Капиталина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко (Шевердяева) Капиталина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1931

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1931

Отец: Шевердяев Никифор

Мать: Шевердяева Александра

Рождение ребёнка
09.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойко Борис

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойко Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Борис

Смерть
2013
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