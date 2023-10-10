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Нестерович Филип Гаврилович

Место рождения

Магдулино, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

22.10.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1851 ст.

Отец: Нестерович Гаврило Филипович

Мать: Нестерович Зося Андреевна

Магдулино, Мядельский район, Минская область
Крещение
04.11.1851 ст.
Мядель, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
08.06.1869 ст.

Жена: Нестерович Марьянна Николаевна

Мядель, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
08.05.1872 ст.

Сын: Нестерович Станислав Филипович

Мать ребёнка: Нестерович Марьянна Николаевна

Магдулино, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
03.01.1877 ст.

Сын: Нестерович Донат Филипович

Мать ребёнка: Нестерович Марьянна Николаевна

Магдулино, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
26.01.1879 ст.

Сын: Нестерович Иван Филипович

Мать ребёнка: Нестерович Марьянна Николаевна

Магдулино, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
20.03.1884 ст.

Сын: Нестерович Александр Филипович

Мать ребёнка: Нестерович Марьянна Николаевна

Магдулино, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
11.12.1888 ст.

Сын: Нестерович Казимир Филипович

Мать ребёнка: Нестерович Марьянна Николаевна

Магдулино, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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