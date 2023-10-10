Нестерович Филип Гаврилович
Место рождения
Дата рождения22.10.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1851 ст.
Крещение
04.11.1851 ст.
Бракосочетание
08.06.1869 ст.
Рождение ребёнка
08.05.1872 ст.
Сын: Нестерович Станислав Филипович
Мать ребёнка: Нестерович Марьянна Николаевна
Рождение ребёнка
03.01.1877 ст.
Сын: Нестерович Донат Филипович
Мать ребёнка: Нестерович Марьянна Николаевна
Рождение ребёнка
26.01.1879 ст.
Сын: Нестерович Иван Филипович
Мать ребёнка: Нестерович Марьянна Николаевна
Рождение ребёнка
20.03.1884 ст.
Сын: Нестерович Александр Филипович
Мать ребёнка: Нестерович Марьянна Николаевна
Рождение ребёнка
11.12.1888 ст.
Сын: Нестерович Казимир Филипович
Мать ребёнка: Нестерович Марьянна Николаевна
Смерть
Неизвестно