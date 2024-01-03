Федор Михайлов
Место рожденияд. Кукарино Кукаринская вол . Можайский уезд Московская губ.
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Михаил
Мать: Прасковья Тимофеева
д. Кукарино Кукаринская вол . Можайский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1822
Сын: Дмитрий Федоров
Мать ребёнка: Наталья Васильева
д. Кукарино Кукаринская вол . Можайский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1826
Сын: Петр Федоров
Мать ребёнка: Наталья Васильева
д. Кукарино Кукаринская вол . Можайский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1827
Сын: Константин Федоров
Мать ребёнка: Наталья Васильева
д. Кукарино Кукаринская вол . Можайский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Агриппина Федорова
Мать ребёнка: Наталья Васильева
д. Кукарино Кукаринская вол . Можайский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1838
Сын: Василий Федоров
Мать ребёнка: Наталья Васильева
д. Кукарино Кукаринская вол . Можайский уезд Московская губ.
Смерть
Неизвестно