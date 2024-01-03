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Федор Михайлов

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Место рождения

д. Кукарино Кукаринская вол . Можайский уезд Московская губ.

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Михаил

Мать: Прасковья Тимофеева

д. Кукарино Кукаринская вол . Можайский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1822

Сын: Дмитрий Федоров

Мать ребёнка: Наталья Васильева

д. Кукарино Кукаринская вол . Можайский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Петр Федоров

Мать ребёнка: Наталья Васильева

д. Кукарино Кукаринская вол . Можайский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Константин Федоров

Мать ребёнка: Наталья Васильева

д. Кукарино Кукаринская вол . Можайский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Агриппина Федорова

Мать ребёнка: Наталья Васильева

д. Кукарино Кукаринская вол . Можайский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1838

Сын: Василий Федоров

Мать ребёнка: Наталья Васильева

д. Кукарино Кукаринская вол . Можайский уезд Московская губ.
Смерть
Неизвестно
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