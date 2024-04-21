Боташева Балбурат Зукъарнайевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоташева Балбурат Зукъарнайевна

Боташева Балбурат Зукъарнайевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боташев Зукъарнай

Мать: Кубанова -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева Кульcун Умаровна

Отец ребёнка: Алиев Умар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Расул Умарович

Отец ребёнка: Алиев Умар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Рамазан Умарович

Отец ребёнка: Алиев Умар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Шагабан Умарович

Отец ребёнка: Алиев Умар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алиев Умар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.