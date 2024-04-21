Боташева Балбурат Зукъарнайевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боташев Зукъарнай
Мать: Кубанова -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Кульcун Умаровна
Отец ребёнка: Алиев Умар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алиев Расул Умарович
Отец ребёнка: Алиев Умар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алиев Умар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алиев Умар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алиев Умар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно