(Налетова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1958
Отец: Налетов Дмитрий
Мать: Клавдия
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Дубков Евгений
Рождение ребёнка
02.03.1988
Дочь: Миханова Мария
Отец ребёнка: Волков Александр
Развод
Неизвестно
Муж: Волков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубков Евгений