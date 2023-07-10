(Налетова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Налетова) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1958

Отец: Налетов Дмитрий

Мать: Клавдия

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Дубков Евгений

Вача, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.03.1988

Дочь: Миханова Мария

Отец ребёнка: Волков Александр

Вача, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Развод
Неизвестно

Муж: Волков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубков Евгений