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Павел Федосов

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Место рождения

д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.03.1907

Дата смерти

17.01.1911

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1907

Отец: Федосий Михайлов

Мать: Неонила (Флорова)

д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.01.1911
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от скарлатины
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