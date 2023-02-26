Павел Федосов
Место рожденияд.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.03.1907
Дата смерти17.01.1911
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.03.1907
Отец: Федосий Михайлов
Мать: Неонила (Флорова)
д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.01.1911
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от скарлатины