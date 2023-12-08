Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева

Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Овечкин Винарий (Януарий)

Отец ребёнка: Овечкин Иван

Овечкино, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимия

Отец ребёнка: Овечкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Овечкин Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close