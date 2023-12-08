Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Овечкин Винарий (Януарий)
Отец ребёнка: Овечкин Иван
Овечкино, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимия
Отец ребёнка: Овечкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Овечкин Иван
Смерть
Неизвестно