Мещерякова (Бесшапошникова) Неля (Нинемена) Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти26.04.1983
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Бесшапошников Григорий
Мать: Уля
Рождение ребёнка
07.08.1918
Дочь: Мещерякова Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Мещеряков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Мещеряков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мещерякова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Мещеряков Михаил
Смерть
26.04.1983