Мещерякова (Бесшапошникова) Неля (Нинемена) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова (Бесшапошникова) Неля (Нинемена) Григорьевна

Место рождения

Козловка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

26.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Бесшапошников Григорий

Мать: Уля

Козловка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.08.1918

Дочь: Мещерякова Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Мещеряков Михаил

Козловка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Мещеряков Михаил

Козловка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мещерякова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Мещеряков Михаил

Смерть
26.04.1983
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