Надарая Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надарая Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабрылева Надежда Андреевна

Развод
Неизвестно

Жена: Кабрылева Надежда Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабрылева Надежда Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно