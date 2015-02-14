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Ляпунов Ярослав Дмитриевич

Место рождения

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

Дата рождения

14.02.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.2015

Отец: Ляпунов Дмитрий Викторович

Мать: Ляпунова Евгения Викторовна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край