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Ляпунов Ярослав Дмитриевич
Ляпунов Ярослав Дмитриевич
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Место рождения
Петропавловск-Камчатский
, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Дата рождения
14.02.2015
Пол
Мужской
Отец
Ляпунов Дмитрий Викторович
1979 г.р.
Мать
Ляпунова (Кураш) Евгения Викторовна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.2015
Отец:
Ляпунов Дмитрий Викторович
Мать:
Ляпунова Евгения Викторовна
Петропавловск-Камчатский
, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
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