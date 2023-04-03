Никитин Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Никитин Тит
Мать: Варвара
Бракосочетание
Около 1838
Жена: Ольга
Рождение ребёнка
1839
Сын: Никитин Григорий
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
1843
Сын: Никитин Александр
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
1846
Сын: Никитин Димитрий
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
1853
Сын: Никитин Илларион
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Ольга
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1861