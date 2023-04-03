Никитин Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Афанасий

Никитин Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1861

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Никитин Тит

Мать: Варвара

Бракосочетание
Около 1838

Жена: Ольга

Рождение ребёнка
1839

Сын: Никитин Григорий

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
1843

Сын: Никитин Александр

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
1846

Сын: Никитин Димитрий

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
1853

Сын: Никитин Илларион

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Харитина

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Ольга

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1861