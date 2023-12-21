Орловский Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрловский Василий

Орловский Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трутнева Матрёна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просковья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орловский Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орловский Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орловский Карп Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орловская Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close