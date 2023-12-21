Орловский Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трутнева Матрёна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просковья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орловский Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орловский Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орловский Карп Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орловская Александра Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно