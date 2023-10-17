(Артамонова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Артамонова) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1986

Пол

Женский

Отец

Мать

1955 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986

Отец: Артамонов Николай

Мать: Наталья Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дамир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дамир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дамир

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