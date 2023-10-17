(Артамонова) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1986
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986
Отец: Артамонов Николай
Мать: Наталья Геннадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дамир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дамир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дамир