Йоффе (Млодик) Мария Марковна (Мордуховна)
Место рожденияVilnius, Vilnius city municipality, Vilnius County, Lithuania
Дата рождения18.03.1898
Дата смерти10.02.1994
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1898
Vilnius, Vilnius city municipality, Vilnius County, Lithuania
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Александра Соломоновна
Отец ребёнка: Иоффе Соломон Саулович (Шевелевич)
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Саша
Отец ребёнка: Иоффе Соломон Саулович (Шевелевич)
Рождение ребёнка
26.02.1919
Отец ребёнка: Иоффе Соломон Саулович (Шевелевич)
могилёв, Могилёвский район, Могилёвская область, Belarus
Рождение ребёнка
08.08.1921
Отец ребёнка: Иоффе Соломон Саулович (Шевелевич)
Рождение ребёнка
02.08.1928
Дочь: Шеречевская Любовь Соломоновна
Отец ребёнка: Иоффе Соломон Саулович (Шевелевич)
москва, город Москва, г. Москва, Russian Federation
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1994
Yekaterinburg, gorod Ekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Russian Federation