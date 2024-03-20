Йоффе (Млодик) Мария Марковна (Мордуховна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Йоффе (Млодик) Мария Марковна (Мордуховна)

Место рождения

Vilnius, Vilnius city municipality, Vilnius County, Lithuania

Дата рождения

18.03.1898

Дата смерти

10.02.1994

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1898

Отец: Млодик Мордух Янкелевич

Мать: Mlodik Эмма (Эстер) Яковлевна (Янкелевна)

Vilnius, Vilnius city municipality, Vilnius County, Lithuania
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Александра Соломоновна

Отец ребёнка: Иоффе Соломон Саулович (Шевелевич)

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Саша

Отец ребёнка: Иоффе Соломон Саулович (Шевелевич)

Рождение ребёнка
26.02.1919

Сын: Иоффе Илья Соломонович

Отец ребёнка: Иоффе Соломон Саулович (Шевелевич)

могилёв, Могилёвский район, Могилёвская область, Belarus
Рождение ребёнка
08.08.1921

Сын: Иоффе Лазарь Соломонович

Отец ребёнка: Иоффе Соломон Саулович (Шевелевич)

Рождение ребёнка
02.08.1928

Дочь: Шеречевская Любовь Соломоновна

Отец ребёнка: Иоффе Соломон Саулович (Шевелевич)

москва, город Москва, г. Москва, Russian Federation
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоффе Соломон Саулович (Шевелевич)

Смерть
10.02.1994
Yekaterinburg, gorod Ekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Russian Federation
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