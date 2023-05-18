Ловчикова (Аристова) Агафья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ловчиков Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Ловчиков Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Ловчиков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Ловчиков Дмитрий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно