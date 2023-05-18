Ловчикова (Аристова) Агафья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловчикова (Аристова) Агафья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Ловчиков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Ловчиков Дмитрий Фёдорович

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Ловчиков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Ловчиков Дмитрий Фёдорович

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ловчиков Дмитрий Фёдорович

Смерть
Неизвестно