Козлов Яков Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Козлов Николай Иванович
Мать: Неизвестная
Рождение ребёнка
05.01.1900
Дочь: Козлова Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Козлова Марья Ильинична
Рождение ребёнка
14.09.1901
Дочь: Козлова Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Козлова Марья Ильинична
Рождение ребёнка
21.03.1904
Дочь: Козлова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Козлова Марья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Марья Ильинична
Смерть
Неизвестно