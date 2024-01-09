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Козлов Яков Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Козлов Николай Иванович

Мать: Неизвестная

Рождение ребёнка
05.01.1900

Дочь: Козлова Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Козлова Марья Ильинична

Рождение ребёнка
14.09.1901

Дочь: Козлова Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Козлова Марья Ильинична

Рождение ребёнка
21.03.1904

Дочь: Козлова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Козлова Марья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Марья Ильинична

Смерть
Неизвестно
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