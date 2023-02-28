Трапезников Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трапезников Владимир Николаевич

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

03.08.1874

Дата смерти

26.12.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1892 по 1897
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1897 по 1902
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1906 по 1918
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1918 по 1921
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1922 по 1937
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
26.12.1937
Пермь, Пермский, Пермский край
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