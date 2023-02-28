Трапезников Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1874
Дата смерти26.12.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1892 по 1897
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1897 по 1902
Место жительства
С 1906 по 1918
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1918 по 1921
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1922 по 1937
Смерть
26.12.1937