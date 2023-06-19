Юдо (Зый) Елена Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдо (Зый) Елена Власовна

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Ялча, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
03.07.1838

Муж: Юдо Роман Дмитриевич

Гребёнка, Червенский район, Минская область
Witnesses:Василий Григорьевич Юдо
Рождение ребёнка
14.11.1846

Сын: Юдо Григорий Романович

Отец ребёнка: Юдо Роман Дмитриевич

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно