Юдо (Зый) Елена Власовна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1838
Муж: Юдо Роман Дмитриевич
Гребёнка, Червенский район, Минская область
Witnesses:Василий Григорьевич Юдо
Рождение ребёнка
14.11.1846
Отец ребёнка: Юдо Роман Дмитриевич
Карпиловка, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно