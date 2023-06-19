Суриков Георгий Данилов
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиПосле 1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Суриков Данила Варламов
Мать: Сурикова Агафья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сурикова Анна Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1870