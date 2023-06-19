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Суриков Георгий Данилов

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

После 1870

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Жена

Около 1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Суриков Данила Варламов

Мать: Сурикова Агафья Федорова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурикова Анна Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1870