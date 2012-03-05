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Борисов Семён Алексеевич
Борисов Семён Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.03.2012
Пол
Мужской
Отец
Борисов Алексей Валерьевич
1983 г.р.
Мать
Борисова (Косаченко) Анджела Евгеньевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.2012
Отец:
Борисов Алексей Валерьевич
Мать:
Борисова Анджела Евгеньевна
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