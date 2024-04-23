Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.01.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1882
Отец: Николай Михайлович
Мать: Елизавета Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1882
Бракосочетание
29.01.1901
Муж: Илларион Михайлович
Рождение ребёнка
23.11.1902
Дочь: Екатерина Илларионовна
Отец ребёнка: Илларион Михайлович
Рождение ребёнка
01.11.1908
Сын: Виктор Илларионович
Отец ребёнка: Илларион Михайлович
Рождение ребёнка
25.05.1913
Сын: Иван Илларионович
Отец ребёнка: Илларион Михайлович