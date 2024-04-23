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Мария Николаевна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

17.01.1882

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1882

Отец: Николай Михайлович

Мать: Елизавета Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1882
Бракосочетание
29.01.1901

Муж: Илларион Михайлович

Рождение ребёнка
23.11.1902

Дочь: Екатерина Илларионовна

Отец ребёнка: Илларион Михайлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1908

Сын: Виктор Илларионович

Отец ребёнка: Илларион Михайлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.05.1913

Сын: Иван Илларионович

Отец ребёнка: Илларион Михайлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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