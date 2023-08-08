Калмыков Серафим Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыков Серафим Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1926

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1926

Отец: Калмыков Аким

Мать: Калмыкова Наталья

Рождение ребёнка
10.10.1954

Сын: Калмыков Владимир Серафимович

Мать ребёнка: Калмыкова Таисия Тихоновна

Рождение ребёнка
13.08.1958

Сын: Калмыков Виктор Серафимович

Мать ребёнка: Калмыкова Таисия Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Таисия Тихоновна

Смерть
1986
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