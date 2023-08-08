Калмыков Серафим Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1926
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1926
Отец: Калмыков Аким
Мать: Калмыкова Наталья
Рождение ребёнка
10.10.1954
Сын: Калмыков Владимир Серафимович
Мать ребёнка: Калмыкова Таисия Тихоновна
Рождение ребёнка
13.08.1958
Сын: Калмыков Виктор Серафимович
Мать ребёнка: Калмыкова Таисия Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986