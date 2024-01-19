Башкирова (Быкова) Ольга Архиповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.01.1908
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Башкиров (кузьмин) Василий
Рождение ребёнка
07.04.1911
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Башкиров (кузьмин) Василий
Рождение ребёнка
14.10.1912
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Башкиров (кузьмин) Василий
Рождение ребёнка
13.05.1914
Отец ребёнка: Башкиров (кузьмин) Василий
Смерть
Неизвестно