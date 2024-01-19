Башкирова (Быкова) Ольга Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирова (Быкова) Ольга Архиповна

Место рождения

Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
04.01.1908

Муж: Башкиров (кузьмин) Василий

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Башкиров (кузьмин) Василий

Рождение ребёнка
07.04.1911

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Башкиров (кузьмин) Василий

Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.10.1912

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Башкиров (кузьмин) Василий

Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
13.05.1914

Сын: Башкиров (кузьмин) Иван

Отец ребёнка: Башкиров (кузьмин) Василий

Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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