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(Юферева) Ирина Петровна

Место рождения

д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия

Дата рождения

04.04.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1901

Отец: Юферев Петр Афанасьевич

Мать: Юферева Евфимия (Евдокия) Федоровна

д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Крещение
1901
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Godparents:родная сестра девица Надежда | Церковь Александра Невского
Смерть
Неизвестно