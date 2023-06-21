(Юферева) Ирина Петровна
Место рожденияд. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Дата рождения04.04.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.04.1901
д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Крещение
1901
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Godparents:родная сестра девица Надежда | Церковь Александра Невского
Смерть
Неизвестно