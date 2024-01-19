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(Симоненко) Ольга Ивановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

02.07.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1883 ст.

Отец: Симоненко Иван Иванович

Мать: Симоненко Елена Даниловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-P?i=370&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
03.07.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемники: Василий Петрович Харченко, Елизавета Даниловна Река (Харченко)
Смерть
Неизвестно
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