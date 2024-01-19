(Симоненко) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.07.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1883 ст.
Отец: Симоненко Иван Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-P?i=370&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
03.07.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемники: Василий Петрович Харченко, Елизавета Даниловна Река (Харченко)
Смерть
Неизвестно