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Трофимов Иван Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.2008

Отец: не указан

Мать: Трофимова Наталья Александровна