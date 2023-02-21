Гадельниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадельниса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Бадриниса Абдулкабирова

Отец ребёнка: Абдулкабир Абдулхакимов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Абдулгалям Абдулкабиров

Отец ребёнка: Абдулкабир Абдулхакимов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Фахриниса Абдулкабирова

Отец ребёнка: Абдулкабир Абдулхакимов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Зарифулла Абдулкабиров

Отец ребёнка: Абдулкабир Абдулхакимов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1854

Сын: Мухаметталып Абдулкабиров

Отец ребёнка: Абдулкабир Абдулхакимов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Магрифа Абдулкабирова

Отец ребёнка: Абдулкабир Абдулхакимов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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