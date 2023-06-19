Кононова Стефанида Иоаннова
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Кононова Стефанида Васильева
Отец ребёнка: Кононов Василий Матвеев
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Кононова Евфросиния Васильева
Отец ребёнка: Кононов Василий Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно