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Кононова Стефанида Иоаннова

Место рождения

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Кононова Стефанида Васильева

Отец ребёнка: Кононов Василий Матвеев

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Кононова Евфросиния Васильева

Отец ребёнка: Кононов Василий Матвеев

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Василий Матвеев

Смерть
Неизвестно