Чукрина (Краснова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Мать: Краснова Александра
Рождение ребёнка
29.10.1934
Дочь: Шеманухина Анна
Отец ребёнка: Чукрин Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чукрин Виктор
Отец ребёнка: Чукрин Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чукрин Александр
Отец ребёнка: Чукрин Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чукрин Николай
Отец ребёнка: Чукрин Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чукрин Михаил
Отец ребёнка: Чукрин Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касимова Екатерина
Отец ребёнка: Чукрин Трофим
Смерть
Неизвестно