Чукрина (Краснова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукрина (Краснова) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: Краснова Александра

Рождение ребёнка
29.10.1934

Дочь: Шеманухина Анна

Отец ребёнка: Чукрин Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукрин Виктор

Отец ребёнка: Чукрин Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукрин Александр

Отец ребёнка: Чукрин Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукрин Николай

Отец ребёнка: Чукрин Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукрин Михаил

Отец ребёнка: Чукрин Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касимова Екатерина

Отец ребёнка: Чукрин Трофим

Смерть
Неизвестно
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