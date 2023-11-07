Скрипченко Оксана Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипченко Оксана Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1971

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1988

Сын: Скрипченко Павел Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.12.2003

Дочь: Шаляпина Олеся Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дёмкина Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Дёмкин Сергей Генадьевич

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