Скрипченко Оксана Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1988
Сын: Скрипченко Павел Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.12.2003
Дочь: Шаляпина Олеся Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дёмкина Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Дёмкин Сергей Генадьевич