Матвеева Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Лукин Петр Лукич
Отец ребёнка: Васильев Лука
д. Лысцево Аннинская волость Волоколамский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Лукина Анна Лукинична
Отец ребёнка: Васильев Лука
д. Лысцево Аннинская волость Волоколамский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1837
Сын: Лукин Гаврила Лукич
Отец ребёнка: Васильев Лука
д. Лысцево Аннинская волость Волоколамский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1844
Сын: Лукин Федор
Отец ребёнка: Васильев Лука
д. Лысцево Аннинская волость Волоколамский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1845
Сын: Лукин Андрей Лукич
Отец ребёнка: Васильев Лука
д. Лысцево Аннинская волость Волоколамский уезд Московская губерния
Смерть
Неизвестно