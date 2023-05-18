Матвеева Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеева Агафья

Матвеева Агафья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Лукин Петр Лукич

Отец ребёнка: Васильев Лука

д. Лысцево Аннинская волость Волоколамский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Лукина Анна Лукинична

Отец ребёнка: Васильев Лука

д. Лысцево Аннинская волость Волоколамский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Лукин Гаврила Лукич

Отец ребёнка: Васильев Лука

д. Лысцево Аннинская волость Волоколамский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Лукин Федор

Отец ребёнка: Васильев Лука

д. Лысцево Аннинская волость Волоколамский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Лукин Андрей Лукич

Отец ребёнка: Васильев Лука

д. Лысцево Аннинская волость Волоколамский уезд Московская губерния
Смерть
Неизвестно