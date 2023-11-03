(Мальцова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мальцова) ?

(Мальцова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Мальцов Гавриил Максимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Ефросинья Гавриловна

Отец ребёнка: Мальцов Гавриил Максимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцов Гавриил Максимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close