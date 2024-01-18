Зиятдинова Гульфида Хадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиятдинова Гульфида Хадеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1960

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1979

Дочь: Камалютдинова Резида Наиловна

Отец ребёнка: Зиятдинов Наиль Гилазович

Рождение ребёнка
10.04.1983

Сын: Зиятдинов Рустам Наилович

Отец ребёнка: Зиятдинов Наиль Гилазович

Рождение ребёнка
04.09.1987

Дочь: Хайруллина Рамиля Наиловнва

Отец ребёнка: Зиятдинов Наиль Гилазович

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