Зиятдинова Гульфида Хадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1979
Дочь: Камалютдинова Резида Наиловна
Отец ребёнка: Зиятдинов Наиль Гилазович
Рождение ребёнка
10.04.1983
Сын: Зиятдинов Рустам Наилович
Отец ребёнка: Зиятдинов Наиль Гилазович
Рождение ребёнка
04.09.1987
Дочь: Хайруллина Рамиля Наиловнва
Отец ребёнка: Зиятдинов Наиль Гилазович