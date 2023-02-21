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Палкин Василий Ларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Палкин Ларион Васильевич

Мать: не указана

Смерть
После 1811
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