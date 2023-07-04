Михеев Стефан Феодорович
Место рождениядеревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Михеев Феодор Федорович
Мать: Михеева Дария Захариевна
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Михеева Пелагея Лукиановна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Михеева Пелагея Лукиановна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Михеева Пелагея Лукиановна
Рождение ребёнка
29.04.1854
Мать ребёнка: Михеева Пелагея Лукиановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно