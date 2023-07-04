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Михеев Стефан Феодорович

Место рождения

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Михеев Феодор Федорович

Мать: Михеева Дария Захариевна

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1841

Сын: Михеев Стефан Стефанович

Мать ребёнка: Михеева Пелагея Лукиановна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Михеев Михаил Стефанович

Мать ребёнка: Михеева Пелагея Лукиановна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Михеев Пётр Стефанович

Мать ребёнка: Михеева Пелагея Лукиановна

Рождение ребёнка
29.04.1854

Сын: Михеев Феодор Стефанович

Мать ребёнка: Михеева Пелагея Лукиановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Пелагея Лукиановна

Место жительства
Неизвестно
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно