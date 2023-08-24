Орина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Дочь: Распутин Стефанида Яковлевна
Отец ребёнка: Распутин Яков Насонов
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Изосимова Овдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Распутин Яков Насонов
Рождение ребёнка
1697
Отец ребёнка: Распутин Яков Насонов
Двор, а в нем живет крестьянин Савелей Федоров, сказал себе от роду 23 года, записан в салдаты, у него жена Стефанида 20 лет, у него дети сыновья Федор 2 лет, Сергей 20 недель, да теща у него вдова Ор... Показать все
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Изосимова Овдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Распутин Яков Насонов
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Распутин Яков Насонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710