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Орина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Дочь: Распутин Стефанида Яковлевна

Отец ребёнка: Распутин Яков Насонов

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1693

Дочь: Изосимова Овдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Распутин Яков Насонов

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1697

Сын: Распутин Егор Яковлев

Отец ребёнка: Распутин Яков Насонов

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Двор, а в нем живет крестьянин Савелей Федоров, сказал себе от роду 23 года, записан в салдаты, у него жена Стефанида 20 лет, у него дети сыновья Федор 2 лет, Сергей 20 недель, да теща у него вдова Ор... Показать все
Рождение ребёнка
1701

Дочь: Изосимова Овдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Распутин Яков Насонов

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1701

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Распутин Яков Насонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Распутин Яков Насонов

Смерть
После 1710
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