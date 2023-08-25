Козлова Мария (Марина) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Козлова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Козлов Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Козлова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Козлов Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
13.07.1909
Дочь: Козлова Акилина Алексеевна
Отец ребёнка: Козлов Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
04.10.1911
Дочь: Козлова Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Козлов Алексей Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно