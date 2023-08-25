Козлова Мария (Марина) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Мария (Марина) Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Козлова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Козлов Алексей Кузьмич

Кандаурово, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Козлова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Козлов Алексей Кузьмич

Рождение ребёнка
13.07.1909

Дочь: Козлова Акилина Алексеевна

Отец ребёнка: Козлов Алексей Кузьмич

Середино, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.10.1911

Дочь: Козлова Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Козлов Алексей Кузьмич

Середино, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Кандаурово, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Алексей Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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