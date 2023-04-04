(Нелединская) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нелединская) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нелединский Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Корвин-Круковский Василий

Отец ребёнка: Круковский Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Круковский Семен

Отец ребёнка: Круковский Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Круковский Пётр

Отец ребёнка: Круковский Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круковский Василий

Смерть
Неизвестно