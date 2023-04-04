(Нелединская) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нелединский Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Корвин-Круковский Василий
Отец ребёнка: Круковский Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Круковский Семен
Отец ребёнка: Круковский Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Круковский Пётр
Отец ребёнка: Круковский Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Круковский Василий
Смерть
Неизвестно