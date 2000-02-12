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Ершова Алина Сергеевна
Ершова Алина Сергеевна
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Место рождения
Артем
, Артемовский, Приморский край
Дата рождения
12.02.2000
Пол
Женский
Отец
Ершов Сергей Алексеевич
1954 г.р.
Мать
Румянцева (Каримова) Фания Ширияздановна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.2000
Отец:
Ершов Сергей Алексеевич
Мать:
Румянцева Фания Ширияздановна
Артем
, Артемовский, Приморский край
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