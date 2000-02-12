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Ершова Алина Сергеевна

Место рождения

Артем, Артемовский, Приморский край

Дата рождения

12.02.2000

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.2000

Отец: Ершов Сергей Алексеевич

Мать: Румянцева Фания Ширияздановна

Артем, Артемовский, Приморский край