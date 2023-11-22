Анисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1744 г.р.

Дети

Около 1794 г.р.
1799 г.р.
Около 1811 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Осип

Мать: Федосья

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Игумнов Степан

Рождение ребёнка
1799

Сын: Игумнов Ефим

Отец ребёнка: Игумнов Степан

Вашкино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Игумнов Степан

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Игумнов Степан

Смерть
Неизвестно
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