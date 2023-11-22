Анисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Игумнов Степан
Рождение ребёнка
1799
Сын: Игумнов Ефим
Отец ребёнка: Игумнов Степан
Вашкино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Игумнов Степан
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Игумнов Степан
Смерть
Неизвестно