Михин Федор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михин Федор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1745 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Михин Петр Парамонов

Мать: ?

Смерть
Неизвестно