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Михин Федор Петрович
Михин Федор Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1778
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Михин Петр Парамонов
1745 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец:
Михин Петр Парамонов
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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