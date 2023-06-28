Астахов Макарий Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Астахов Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1913
Рождение ребёнка
27.07.1914 ст.
Мать ребёнка: Астахова Акилина Антонова
Рождение ребёнка
?.05.1917
Мать ребёнка: Астахова Акилина Антонова
крестные: с. Крапивны кр. Василий Антонов Гагарин и кр. Александра Антонова Гагарина
Смерть
Неизвестно