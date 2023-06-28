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Астахов Макарий Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Астахов Максим

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1913

Жена: Астахова Акилина Антонова

Рождение ребёнка
27.07.1914 ст.

Сын: Астахов Петр Макарович

Мать ребёнка: Астахова Акилина Антонова

Крапивна, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
?.05.1917

Сын: Астахов Николай Макариев

Мать ребёнка: Астахова Акилина Антонова

Крапивна, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
крестные: с. Крапивны кр. Василий Антонов Гагарин и кр. Александра Антонова Гагарина
Смерть
Неизвестно