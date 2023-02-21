Филатов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатов Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.07.1078

Дочь: Филатова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.07.1078

Дочь: Филатова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
19.09.1951

Отец: Филатов Иван Васильевич

Мать: Филатова Мелехова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
23.02.1981

Сын: Филатов Андрей Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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