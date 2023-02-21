Филатов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.07.1078
Дочь: Филатова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.07.1078
Дочь: Филатова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
19.09.1951
Рождение ребёнка
23.02.1981
Сын: Филатов Андрей Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно