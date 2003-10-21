Лекомцева Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лекомцева Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1925

Дата смерти

21.10.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1925

Отец: не указан

Мать: Юшкова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лекомцев Николай Леонидович

Отец ребёнка: Лекомцев Леонид Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лекомцев Леонид Васильевич

Рождение ребёнка
21.05.1958

Дочь: Вершинина Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Лекомцев Леонид Васильевич

Рождение ребёнка
13.03.1963

Дочь: Асанова Людмила Леонидовна

Отец ребёнка: Лекомцев Леонид Васильевич

Смерть
21.10.2003

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