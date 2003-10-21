Лекомцева Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1925
Дата смерти21.10.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1925
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лекомцев Николай Леонидович
Отец ребёнка: Лекомцев Леонид Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1958
Дочь: Вершинина Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Лекомцев Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
13.03.1963
Дочь: Асанова Людмила Леонидовна
Отец ребёнка: Лекомцев Леонид Васильевич
Смерть
21.10.2003