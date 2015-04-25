Макурина (Перегонцева) Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макурина (Перегонцева) Евгения Александровна

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Место рождения

Денисово, Глинковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

31.10.1932

Дата смерти

25.04.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1932

Отец: Перегонцев Александр Николаевич

Мать: Перегонцева Татьяна Александровна

Денисово, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.11.1954

Муж: Макурин Виктор Романович

Рождение ребёнка
22.03.1957

Дочь: Антощенкова Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Макурин Виктор Романович

Рождение ребёнка
04.12.1962

Сын: Макурин Игорь Викторович

Отец ребёнка: Макурин Виктор Романович

Смерть
25.04.2015
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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