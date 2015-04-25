Макурина (Перегонцева) Евгения Александровна
Место рождения
Дата рождения31.10.1932
Дата смерти25.04.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1932
Бракосочетание
13.11.1954
Рождение ребёнка
22.03.1957
Дочь: Антощенкова Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Макурин Виктор Романович
Рождение ребёнка
04.12.1962
Отец ребёнка: Макурин Виктор Романович
Смерть
25.04.2015
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область