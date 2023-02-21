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Аванесова Соня Арутюнова
Аванесова Соня Арутюнова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Арутюн
Мать
Гзада
Дети
Элла
Юра
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Арутюн
Мать:
Гзада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Юра
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Элла
Отец ребёнка: не указан
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