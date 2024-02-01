Ирина Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820 ст.
Сын: Степан Максимов
Отец ребёнка: Максим Алексеев
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Яков Максимов
Отец ребёнка: Максим Алексеев
Рождение ребёнка
03.08.1823 ст.
Дочь: Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Максим Алексеев
Рождение ребёнка
01.11.1825 ст.
Дочь: Матрена Максимова
Отец ребёнка: Максим Алексеев
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Панфил Максимов
Отец ребёнка: Максим Алексеев
Рождение ребёнка
10.02.1828 ст.
Дочь: Анна Максимова
Отец ребёнка: Максим Алексеев
Рождение ребёнка
30.07.1830 ст.
Дочь: Прасковья Максимова
Отец ребёнка: Максим Алексеев
Рождение ребёнка
03.11.1832 ст.
Дочь: Анастасия Максимова
Отец ребёнка: Максим Алексеев
Рождение ребёнка
03.02.1836 ст.
Сын: Федор Максимов
Отец ребёнка: Максим Алексеев
Рождение ребёнка
10.11.1837 ст.
Сын: Григорий Максимов
Отец ребёнка: Максим Алексеев
Рождение ребёнка
23.05.1841 ст.
Сын: Никита Максимов
Отец ребёнка: Максим Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Алексеев
Смерть
Неизвестно