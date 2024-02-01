Ирина Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Степан Максимов

Отец ребёнка: Максим Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Яков Максимов

Отец ребёнка: Максим Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.08.1823 ст.

Дочь: Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Максим Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.11.1825 ст.

Дочь: Матрена Максимова

Отец ребёнка: Максим Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Панфил Максимов

Отец ребёнка: Максим Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.02.1828 ст.

Дочь: Анна Максимова

Отец ребёнка: Максим Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.07.1830 ст.

Дочь: Прасковья Максимова

Отец ребёнка: Максим Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.11.1832 ст.

Дочь: Анастасия Максимова

Отец ребёнка: Максим Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.02.1836 ст.

Сын: Федор Максимов

Отец ребёнка: Максим Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.11.1837 ст.

Сын: Григорий Максимов

Отец ребёнка: Максим Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.05.1841 ст.

Сын: Никита Максимов

Отец ребёнка: Максим Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Алексеев

Смерть
Неизвестно
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