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Давлиева Венера Рафиловна
Давлиева Венера Рафиловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.10.2000
Пол
Женский
Отец
Давлиев Рафил Равилович
1969 г.р.
Мать
Давлиева (Идельбаева) Рузиля Шафкатовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.2000
Отец:
Давлиев Рафил Равилович
Мать:
Давлиева Рузиля Шафкатовна
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