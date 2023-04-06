Беляев Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1986 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляев ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Ксения